¿Qué tan peligrosos son los nuevos drones kamikazes rusos?

Desde el pasado 10 de octubre Ucrania está viviendo una oleada de bombardeos terrible en sus ciudades. Estos bombardeos están siendo llevados a cabo por Rusia gracias a sus nuevos drones kamikazes: los Shaded 136. Estos drones, de origen iraní, han producido un cambio de las circunstancias militares en apenas dos semanas. ¿Por qué? Hasta ahora ambos ejércitos habían utilizado de manera masiva drones no pilotados y dirigidos de forma remota. Los mismos se encargaban de soltar bombas o lanzar misiles a posiciones seleccionadas.

Sin embargo, y a pesar de su efectividad, son drones con altos precios que deben volver a la base una vez ejecutada la misión. Esto conlleva un riesgo de ser derribados. El Shaded 136 es un dron que es barato de producir y no necesita regresar, ya que va cargado con 52 kilogramos de material explosivo. Con un rango de acción de 2.500 kilómetros (según algunas fuentes) puede alcanzar los objetivos sin ser apenas detectado.

Kiev police tried to take down drones pic.twitter.com/7Hp7djoXSq