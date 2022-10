Este es el número de tanques que ha perdido Rusia en Ucrania hasta la fecha

Los informes apuntan a que el ejército ruso ha perdido ya más de 1.000 carros de combate en Ucrania Las pérdidas totales son la suma de los destruidos y abandonados sobre el terreno

Hasta que el conflicto no finalice, esperamos que pronto, no podrá saberse el número real de pérdidas en un bando y otro. Ahora mismo los informes señalan que Rusia habría perdido en su denominada "Operación especial" nada menos que 1.000 carros de combate en Ucrania. Estas pérdidas totales serían la suma de los destruidos por los propios ucranianos y los abandonados en el terreno por las precipitadas retiradas y las averías.

Que se hayan perdido más de 1.000 tanques en Ucrania es un gran varapalo para la administración de Putin, ya que el ejército ruso está sufriendo un gran desgaste en Ucrania. La invasión inicial se ha convertido en una guerra de ataques y contraataques en la que ningún bando logra imponerse al otro. Rusia ahora mismo está en plena retirada. Kiev está confiada en que esto llevará a la liberación de los territorios ocupados.

#Ukraine: The day of the T-62 continues - another Russian T-62M tank was captured by the Ukrainian SSO (SOF) in #Kherson Oblast. pic.twitter.com/kMEGs5AUlj