La novedad que podría llegar a Amazon y que te ayudaría a comprar online

Amazon empieza a anotar qué productos se devuelven con mayor frecuencia De esta forma, la empresa tramitaría menos devoluciones

Seguro que alguna vez has comprado en Amazon algún producto que has tenido que devolver, ya sea porque no cumplía con tus expectativas o porque el funcionamiento no era el adecuado. Esto, aunque no lo parezca, es un gran problema para la empresa: se tramitan muchas devoluciones que saturan su logística. De ahí que los responsables de Amazon estén trabajando en soluciones muy interesantes.

¿Y si Amazon señalase los productos que se devuelven con más frecuencia?

Según han filtrado algunos usuarios, Amazon ha empezado a aplicar una función que mejora la experiencia de los usuarios al añadir un aviso en los productos que sufren mayor número de devoluciones. El objetivo es doble: que la cifra de devoluciones decrezca (ayudando a Amazon a agilizar su logística) y aumentar la satisfacción de los clientes al comprobar que el portal es transparente.

The Information asegura que esta advertencia solo aparece por ahora en algunos usuarios del marketplace, por lo que puede estar en pruebas. Sin embargo, en caso de tener éxito y de gustar la idea, puede que no tarde mucho tiempo en implantarse para el resto de clientes.

Ahora bien, ¿cómo les sentará a los anunciantes y comerciantes que sus productos puedan estar señalados por protagonizar un elevado número de devoluciones?