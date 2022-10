Neuralink. de Elon Musk, retrasa su presentación al 30 de noviembre

El implante neural parece haberse retrasado nuevamente Lo ha anunciado Elon Musk a través de Twitter

Neuralink ha retrasado un mes el evento en el que espera presentar los avances que han llevado a cabo en la presentación conocida como "Show & Tell" tal y como informa el medio norteamericano Engadget.

El domingo por la mañana, Elon Musk tuiteó que la presentación tendría lugar el 30 de noviembre, en lugar del 31 de octubre como se había anunciado originalmente en agosto. Musk no ha dado motivos al respecto, aunque se puede suponer que los avances no están preparados para ser mostrados.

La última vez que Neuralink celebró un evento, enseñó al gran público a un mono jugando al Pong con su mente. Desde entonces, la empresa ha visto cómo se marchaban la mayoría de sus cofundadores, y circulan rumores de que Musk ha estado contemplando la posibilidad de invertir en una empresa rival de chips cerebrales. Por lo que la situación no pinta nada bien para la compañía.

Neuralink show & tell now on Nov 30