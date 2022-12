La NASA descubre más datos sobre la misteriosa luna de Saturno

La NASA ha compartido su conocimiento sobre esta misteriosa luna Tiene ríos de metano a su alrededor

Titán, la mayor luna de Saturno, está envuelta en una atmósfera densa y brumosa que le da un toque de misterio que lo vuelve realmente interesante para todos los investigadores. De hecho es la única luna del sistema solar que nos permite esto. Los científicos consideran que este toque tan especial se debe a que su superficie está llena de metano líquido y otro tipo de hidrocarburos, lo que hace que formen ríos y lagos que emiten esta bruma.

De acuerdo con Futurism, el Telescopio Espacial James Webb de la NASA nos ha permitido tener una visión de primera mano sobre la superficie de esta luna. La cámara de infrarrojo cercano de este ingenio tecnológico nos ha permitido ver nuevas imágenes de las enormes nubes que rodean a Titán y se convierte así en una luna menos misteriosa pero que nos permite un conocimiento profundo de las mismas.

A Titan-ic success!



Here is Webb’s first look at Saturn’s largest moon, Titan. Because Titan has a dense atmosphere, its surface is hidden in visible light. Enter Webb’s infrared eye, which captured clouds as well as bright & dark patches on its surface: https://t.co/zQsSN9Py4H pic.twitter.com/6NuQMfXAFN