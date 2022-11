Muriqi vacila a Elon Musk por el posible cierre de Twitter

Vedat Muriqi ha querido mandarle un recado a Elon Musk tras los rumores que sitúan a Twitter en la cuerda floja A Muriqi le conocen como 'el pirata' en Mallorca

Vedat Muriqi ha querido mandarle un recado a Elon Musk tras los rumores que sitúan a Twitter en la cuerda floja. Centenares de trabajadores están dimitiendo por las nuevas condiciones de trabajo que pretendía implantar la empresa.

Musk ha tuiteado una enigmática bandera pirata en su cuenta, algo que el delantero del Mallorca no ha querido desaprovechar para dejarle un recado al multimillonario estadounidense.

There can only be one pirate on the board, Elon. https://t.co/oIRJozldE4