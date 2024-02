Mobile World Congress (MWC Barcelona): guía completa 2024

El Mobile World Congress 2024 (MWC) está a punto de empezar. Este evento es el más importante del mundo de los que se centran en la tecnología de comunicación móvil. Se espera la instalación de 2.400 expositores de marcas centradas en la telefonía móvil, la robótica y la inteligencia artificial, principalmente.

Se celebrará en la Fira Gran Via de Barcelona y dará comienzo el próximo lunes 26 de febrero y terminará el jueves 29 de ese mismo mes. Se espera superar la asistencia registrada del año pasado que alcanzó las 88.500 personas.

Este año, el MWC 2024 girará en torno a seis temas: 5G ans Beyond (5G y más allá), Humanising AI (Humanizando la inteligencia artificial), Connecting Everything (Conectando todo), Manufacturing DX (Manufactura digital), Our Digital DNA (Nuestro ADN Digital) y Game Changers (Revolucionarios del juego).

'Future First' es el lema que va a guiar todas las conferencias, y el evento pondrá el foco en la unión de industrias, continentes, tecnologías y comunidades para "hacer realidad el potencial del futuro".

En el MWC estarán las últimas tendencias móviles y también se podrán observar espacios de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Además, otro tema a tratar será la Inteligencia artificial y la IA Generativa.

Finalmente, la sostenibilidad no se quedará atrás este año y es que los organizadores ya han indicado que la preocupación por el impacto medioambiental en el sector de las TIC se verá reflejada en la Fira de Barcelona.

Dónde ver el Mobile World Congress (MWC Barcelona)

Este evento, no podrá seguirse en streaming. Aunque, algunas compañías ofrecerán sus conferencias en exclusiva a sus clientes. Este es el caso, por ejemplo, de Telefónica, que pondrá a disposición de los suscriptores de Movistar Plus+ que cuenten con un decodificador UHD.

De todas formas, desde Diario Sport nos encargaremos de realizar una amplia cobertura del MWC 2024 para que nuestros lectores no se pierdan nada de este congreso tan importante.

Horarios del Mobile World Congress

Lunes 26 de febrero de 07:00 - 20:00 para expositores (abono con acceso en horario ampliado) y de 08:30 - 19:00 para visitantes.

Martes 26 de febrero de 07:00 - 20:00 para expositores (abono con acceso en horario ampliado) y de 08:30 - 19:00 para visitantes.

Miércoles 26 de febrero de 07:00 - 20:00 para expositores (abono con acceso en horario ampliado) y de 08:30 - 19:00 para visitantes.

Jueves 29 de febrero de 07:00 - 16:00 para expositores (abono con acceso en horario ampliado) y de 08:30 - 16:00 para visitantes.

Cómo llegar al Mobile World Congress (MWC Barcelona)

El Mobile World Congress se celebrará en los pabellones 1, 4, 5, 6 y 7 del recinto Fira Gran Vía de Barcelona, situado en la Avenida Joan Carles I, 64, de L'Hospitalet de Llobregat. Acceder a sus instalaciones es tan fácil como coger alguna de estas alternativas:

Autobús : el MWC ofrece un servicio de autobuses eléctricos que unen plaza Espanya con la Fira Gran Vía. El servicio tendrá un horario de 08:00 a 20:00 . La parada más cercana al recinto es la que se sitúa en la calle Alumni, mientras que la parada de plaza Espanya se encuentra en la Avenida Reina María de Cristina.

: el MWC ofrece un servicio de autobuses eléctricos que unen plaza Espanya con la Fira Gran Vía. . La parada más cercana al recinto es la que se sitúa en la calle Alumni, mientras que la parada de plaza Espanya se encuentra en la Avenida Reina María de Cristina. Tren : desde la estación de Plaza Espanya es posible tomar un tren con destino al MWC 2024. Este trayecto tiene una duración de unos siete minutos , aproximadamente.

: desde la estación de Plaza Espanya es posible tomar un tren con destino al MWC 2024. , aproximadamente. Metro : las líneas de metro que hacen parada en la Fira Gran Vía de Barcelona son las líneas L8, L9S y L10S.

: las líneas de metro que hacen parada en la Fira Gran Vía de Barcelona son Otros medios de transporte: también se puede acceder en taxi, VTC o en coche particular. El complejo tiene un parking cubierto con entradas a las calles del Foc, de las Ciènces y de l'Alumni y en la propia avenida Joan Carles I. Además, se podrá acceder en bicicleta o patinete eléctrico, por ejemplo.

Entradas para el Mobile World Congress

Lo cierto es que las entradas a este evento no es son accesibles para todo tipo de bolsillos. Encontramos tres tipos de pases y cada uno puede elegir la combinación que mejor le convenga en función de las necesidades propias.

El pase más barato es el que se denomina "Pase de exposición de descubrimiento" y cuesta 879 euros que, con el IVA incluido asciende a 966,90 euros. Con este pase los asistentes acceden a todo el piso de exhibición del MWC donde encontrarán más de 2.400 importantes empresas globales y al ecosistema 4YFN.

En segundo lugar, encontramos el "Pase de conferencia de líderes" que tiene un precio de 2.199 euros que, con el IVA incluido asciende a 2.418,90 euros. Con este pase que, según anuncian en su página web es el más popular, se puede conectar para hacer negocios con los tomadores de decisiones más importantes del mundo.

Además de todas las características del primer pase, se tendrá acceso a todas las conferencias magistrales del MWC, sesiones de conferencias del MWC, talleres y el más alto nivel de networking en la Sala VIP. También habrá beneficios, ya que se aportarán una serie de informes GSMAI que brindaran conocimientos y análisis en profundidad.

La última entrada es la más completa y por consiguiente, la que más cuesta. El denominado "Pase VIP" cuesta 4.899,00 euros que, con el IVA incluido asciende a 5.388,90 euros. Incluye todas las características de los dos pases anteriores además de privilegios VIP como viajar al lugar con estilo y dejarlo en la entrada VIP, hasta hospedarse en los mejores hoteles.