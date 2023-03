MIUI+ ya está disponible en todo el mundo: dispositivos compatibles y funciones

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro y Xiaomi Pad 5, los dispositivos compatibles MIUI+ ofrece un mejor ecosistemas entre dispositivos Xiaomi

MIUI+ se convirtió en una nueva herramienta de Xiaomi que fue presentada en el año 2020 y que hasta ahora pasó bastante desapercibida. No obstante, a nivel global no estaba disponible dado que solo era compatible con las ROMs asiáticas de MIUI 12.5. Sin embargo, esta situación ha cambiado porque MIUI+ ya está disponible en todo el mundo, aunque fuera de China no se conozca de esta forma. El nombre que ha recibido esta novedad es 'Connected Devices' y te explico en qué consiste.

Qué es Connected Devices, el renombrado MIUI+

La principal función de Connected Devices será la de funcionar como una herramienta con la que poder visualizar la pantalla de nuestro teléfono móvil, pero en pantallas de otros dispositivos Xiaomi que sean compatibles con ella. De esta forma, se crea un ecosistema mucho más fluido y más cercano a la experiencia que usuarios iOS disfrutan desde hace años.

Un ejemplo sería compartir la pantalla de tu móvil o tablet y poder verla desde el PC. Ahora bien, por ahora no está disponible la herramienta en ordenadores, por lo que solo se podrá compartir pantalla entre algunos de los dispositivos compatibles (Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro y Xiaomi Pad 5).