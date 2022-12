Este mítico desarrollador de videojuegos abandona Meta

Carmack asegura tener sentimientos encontrados tras esta situación Su mayor hito fue la programación de Doom

John Carmack es uno de los creadores de los shooter tal y como los conocemos hoy en día. Junto con Romero diseñó Doom, posiblemente uno de los títulos más increíbles y que más buscaban aportar al mundo de los videojuegos en los años 90. Sin Doom no habría habido Half Life y sin ninguno de los demás ninguno de los otros títulos que han dominado el panorama durante décadas.

Lo que poca gente sabía es que Carmack estaba trabajando en Meta con el objetivo de desarrollar las gafas de realidad aumentada del futuro. De hecho, llegó a liderar esta división de la empresa de Mark Zuckerberg. Parece que lasa cosas no han acabado bien ya que de acuerdo con Futurism, ha declarado que "Se acaba así una década en la realidad virtual. Tengo sentimientos encontrados" confesaba.

El programador asegura que parte de la culpa de que el equipo no esté funcionando especialmente bien es del propio Mark Zuckerberg, que se ha centrado demasiado en su propuesta del metaverso cuando los programadores y expertos en la materia consideran que no tiene bastante sentido lo que está haciendo. No son las únicas voces dentro de la compañía que están en contra del fundador de Facebook.