La misión Artemis I progresa adecuadamente ¿Cuál es el siguiente paso?

La misión Artemis I ha sido todo un éxito Actualmente parece que todo marcha bien para la NASA

La nave Orion de la NASA ha vuelto a la tierra con éxito. Se trataba de una cápsula que no llevaba tripulación pero que precisamente servía para probar si sería capaz de llevar a personas a la luna. Así, se convierte en un hito, en un punto de no retorno para la misión Artemis I. La cápsula alcanzó velocidades increíbles de casi 40.000 kilómetros por hora de acuerdo con The Verge. Además, ha tenido que aguantar más de 2760 grados centígrados de temperatura.

Su viaje ha consistido en 2,25 millones de kilómetros que ha recorrido en poco más de 25 días. Con estos datos, es difícil no ilusionarse con el camino que está llevando la exploración espacial de nuevo. Por fin todo parece ir realmente bien después de los grandes retrasos que ha tenido la aventura lunar de la NASA.

Splashdown.



After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7