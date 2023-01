Microsoft pone fecha a Minecraft Legends para esta primavera.

También se confirma que será posible participar en batallas 4v4 contra amigos y otros oponentes

‘Minecraft Legends’ el esperado juego de acción y estrategia de la franquicia desarrollada por Mojang Studios también ocupó un espacio destacado en la “Developer_Direct” de Microsoft, donde se ha anunciado fecha de lanzamiento. La entrega de la franquicia ‘Minecraft’ que promete cambiar su formulación tradicional introduciendo un sistema basado en la acción con elementos estratégicos, se lanzará el 18 de abril para Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC. Los suscriptores de Game Pass podrán disfrutar del juego sin coste adicional desde su lanzamiento en PC y Xbox.

Unite the Overworld in @legends_game, coming April 18 to @XboxGamePass and @XboxGamePassPC​ | #DeveloperDirect pic.twitter.com/Kc12wcIYmK