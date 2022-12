Meta (Facebook) resuelve otra denuncia por violación de dates pagando cientos de millones

Meta tendrá que pagar nada menos que 725 millones de dólares en concepto de una violación de datos La denuncia también afecta directamente a Cambridge Analytica, quien tuvo acceso a los mismos

El propietario de Facebook, Meta, acordó pagar 725 millones de dólares para resolver una acción legal por una violación de datos vinculada a la consultora política Cambridge Analytica. La larga disputa acusó al gigante de las redes sociales de permitir que terceros, incluida la firma británica, accedieran a los datos personales de los usuarios de Facebook.

La suma propuesta es la más grande en una demanda colectiva de privacidad de datos de Estados Unidos afirman los abogados. Meta, que no admitió haber actuado mal, declaró que había "renovado" su enfoque de la privacidad en los últimos tres años. En un comunicado, la compañía comunicó que llegar a un acuerdo tenía el objetivo "en el mejor interés de nuestra comunidad y accionistas".

El comunicado continuó diciendo que: "Esperamos continuar construyendo servicios que la gente ame y en los que confíe con la privacidad en la vanguardia". James Ball habló con el diario británico BBC diciendo que "no fue una sorpresa" que Meta haya tenido que aceptar un pago de tal magnitud, pero -argumentaba- que "no era tanto" dinero para el gigante tecnológico.