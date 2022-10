Israel se niega a vender armas antiaéreas a Ucrania para no romper con Rusia

Ucrania ha acusado a Israel de no brindarle armamento antiaéreo contra los ataques rusos Israel mantendrá su política de no venta para no romper lazos con Moscú

Israel ha repetido su negativa de larga data a vender armas de defensa aérea a Ucrania. Todo ello a pesar de un nuevo llamamiento de Kiev después de los ataques con aviones no tripulados "kamikaze" de esta semana. Según los informes, las armas desatadas por Rusia eran drones Shahed-136 suministrados por Irán, lo que provocó que Kiev hiciera una nueva demanda de ayuda proclamando la "complicidad" de Teherán debería ser una "línea roja" para Israel.

Israel e Irán son enemigos declarados, pero hasta ahora los israelíes se han abstenido de proporcionar armas a Ucrania en un intento por mantener las relaciones con Moscú. El miércoles, el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, declaró que su posición no había cambiado.

En una comunicación por radio Benny Gantz dijo que: “Nuestra política hacia Ucrania es clara: estamos del lado de Occidente, brindamos ayuda humanitaria, cuidamos de los refugiados y los heridos”. El ministro de Defensa continuó diciendo que "Por razones obvias, no queríamos involucrarnos en los sistemas de combate. Esta era la política hasta ahora. Tengo cuidado con este asunto".