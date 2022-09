La Interpol busca a este famoso jefe de una empresa de criptomonedas

Las criptomonedas están bajo la atenta mirada de muchas autoridades policiales El desplome que ha habido en estas monedas digitales no reguladas ha sido enorme

Las autoridades de la Interpol han pedido a las fuerzas del orden de todo el mundo que encuentren y arresten a Do Kwon, conocido fundador de la fallida criptomoneda Terra. La BBC Korean comunicó que se ha emitido un aviso rojo para el hombre de 31 años, acusado de fraude por el colapso de 40 mil millones de dólares en su propia compañía.

La orden de arresto en su Corea del Sur natal se emitió a principios de este mes. Do Kwon voló a Singapur en mayo, antes de que Terra se derrumbara pero las autoridades han comunicado que ya no se encuentra en este lugar. Los fiscales de Corea del Sur habían pedido a Interpol que lo colocara en la lista de notificación roja, una solicitud que ahora ha cumplido, y pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores en Seúl que revocara su pasaporte, diciendo que Do Kwon estaba "prófugo".

