El increíble crecimiento de Mastodon tras la compra de Twitter por Elon Musk

Se trata de una red social descentralizada que imita a Twitter Fue muy famosa tras el veto a los políticos conservadores que llevó a cabo Twitter tras el asalto al Capitolio

Una alternativa a Twitter está creciendo enormemente tras la compra de Elon Musk, el servicio de redes sociales de código abierto que se autodenomina "la mayor red social descentralizada de Internet", ha "explotado" desde que se hiciera oficial la compra según confirma su creador. Así lo recoge Engadget.

La noticia de la compra de Twitter ha agitado a sus empleados y usuarios, ya que Musk ha indicado que planea adoptar un enfoque mucho más alejado de la moderación de contenidos. Como suele ocurrir cuando Twitter realiza un cambio controvertido, algunos usuarios han amenazado con abandonar la plataforma, mientras que los críticos han impulsado y hecho Trending Topic el Hashtag #RIPTWITTER.

En este caso, al menos algunos usuarios descontentos están recurriendo a Mastodon como una posible alternativa. Horas después de que se anunciara la adquisición de Twitter, Mastodon dijo que vio "una afluencia de aproximadamente 41.287 usuarios". De ellos, unos 30.000 eran nuevos usuarios. Poco después de ese twit, otros 40.000 usuarios nuevos llegaron a la plataforma.

We're observing an influx of approx. 41,287 users to the #Mastodon network today