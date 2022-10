Huawei Freebuds SE: batería y calidad sin igual en la gama de entrada

Huawei asalta la gama de entrada con unos auriculares irresistibles La marca se asienta cada vez más en el mercado de los auriculares bluetooth

Huawei sigue tratando de confeccionar un ecosistema que funcione perfectamente en todas sus dimensiones. Tenemos auriculares, relojes, smartbands y, por supuesto, móviles. En todos ellos existen todas las gamas, desde la más básica hasta el tope de la misma. No obstante, todas destacan increíblemente por la calidad que ofrecen para la gama en la que se encuentran. En esta ocasión os hablamos de los Huawei FreeBuds SE, unos auriculares inalámbricos que nos han generado una sensaciones realmente positivas a la hora de probarlos.

Puedes conseguir los Huawei FreeBuds SE en la Huawei Store a un precio de 44,99 euros. Está disponible en los colores azul cian y blanco.

FICHA TÉCNICA HUAWEI FREEBUDS SE

Audio: Driver de 10 mm

Autonomía: 6 horas auriculares, 24 horas estuche de carga

Conexiones: USB tipo C

Cancelación de ruido: Sí, pasiva

Bluetooth: versión 5.2

Rango: Diez metros, emparejamiento emergente con EMUI 10 o superior.

Otros: Huawei AI Life, Controles táctiles, almohadillas de recambio, resistencia al agua IPX4

UN DISEÑO Y EXPERIENCIA DE USO CONTINUISTA Y FUNCIONAL

Aunque pueda parecer una pega, lo cierto es que el hecho de ser continuista es algo espléndido porque significa que Huawei sigue por la senda de la calidad tanto en su estética como en la experiencia de usuario.

Los Huawei Freebuds SE tienen un diseño clásico en este tipo de auriculares. Construidos en plástico brillante tanto los cascos como el estuche de carga rectangular. Resultan realmente bonitos y estéticos en general, teniendo un estilo bastante habitual. Al fin y al cabo, no es que se pueda destacar mucho un producto de este tipo cuya funcionalidad es muy concreta y tiene que mirar más por la funcionalidad y comodidad que por la estética. Los auriculares son in-ear y tienen un bastón en el que se encuentran los controles táctiles. No pesan nada, ni siquiera te das cuenta si los llevas puestos, por lo que son los auriculares más cómodos que he probado en este rango de precios.

Además, se ajustarán perfectamente a nuestra oreja ya que incluyen almohadillas de silicona perfectamente ajustables. Este pequeño detalle, aunque pueda parecer nimio es fundamental si lo vamos a usar para hacer ejercicio y sobre todo para la cancelación pasiva de ruido. Esa es otra, ya que al tener certificación IPX4, tiene resistencia al sudor y las salpicaduras, garantizando que no se romperá al usarlo intensivamente en este campo. Evidentemente, no son sumergibles.

En cuanto a la experiencia de uso, la marca vuelve a demostrar la gran calidad que tiene potenciando así una gama que suele estar bastante abotargada de productos de una calidad cuestionable. Huawei lo sabe y asalta este rango de precios con una calidad de sonido increíble y que demuestra la experiencia que tiene la marca a la hora de hacer este tipo de productos.

Los controles táctiles no son precisamente los más rápidos del mercado, eso sí, tardan un ratito en cumplir las órdenes que les mandas, pero siguen siendo bastante funcionales si les queremos dar un uso en alguna situación que no sea de urgencia.

CÓMO CONCEBIR LOS HUAWEI FREEBUDS SE

Tanto su nomenclatura (SE) como el precio en el que se mueve demuestra que están en la puerta de entrada de los productos más básicos de Huawei. Estamos ante un producto realmente cómodo de utilizar, bonito, y con una cancelación de ruido pasiva muy buena debido al formato in-ear, que sigue demostrando ser la mejor alternativa en lo que se refiere a cascos que buscan aislarnos del mundanal ruido. Por esta gama de precio, no vas a encontrar mejor calidad, pero además, si te vas a otras superiores seguramente tampoco la halles.

CONCLUSIONES FINALES

Huawei vuelve a lanzar otro 'must', en esta ocasión dirigido a la gama de entrada. Calidad, ergonomía y comodidad se unen de nuevo en unos auriculares más que recomendables si tenemos en cuenta el sobre-explotado mercado de auriculares inalámbricos de la actualidad.

