¿Por qué han empeorado los Sistemas Operativos de las Smart TV y dispositivos como Fire TV Stick?

El hardware es tan limitado, que empobrece el rendimiento del S.O.

Interesante el artículo publicado por Xataka Home acerca de los (muchos) problemas que tienen las Smart TV y los Fire TV Stick para ofrecer un Sistema Operativo (S.O. de ahora en adelante) de calidad. Mientras que los teléfonos móviles, tablets y ordenadores ofrecen S.O. cada vez mejores, en las televisores y dispositivos como el de Amazon esto no sucede. ¿Qué razones hay detrás de este problema? ¿Por qué los S.O. de estos aparatos son tan pobres?

Limitaciones de hardware que empobrecen el rendimiento del S.O. Muchas Smart TV utilizan un hardware limitado para reducir costes, pero esto se traduce en un rendimiento mucho más lento, y por lo tanto, en una interfaz con tiempos de carga muy largos, retrasos al cambiar de app... Excesiva publicidad en la interfaz del S.O. Las marcas aprovechan sus S.O. para mostrar publicidad (contenido patrocinado), provocando que gran parte de la pantalla esté repleta de anuncios. Escoger un dispositivo inadecuado: sin embargo, marcas como Amazon desarrollan Fire TV Stick de mayor o menor calidad, por lo que si quieres un modelo más avanzado en lo tecnológico y que provoque menos problemas en el uso diario, esta sería una buena opción.

En resumen, el problema con los S.O. de los Smart TV y los dispositivos como Fire TV Stick radica en un hardware bastante limitado y en la compra de modelos de bajas prestaciones.