Guerra de Ucrania: Ursula von der Leyen quiere enviar carros 'Leopard' a Kiev

La presidenta de la Comisión Europea se une a las peticiones para enviar Leopard a Ucrania Los Leopard son los carros de combate reglamentarios en las fuerzas alemanas y españolas

La Unión Europea y la OTAN han atado su destino con el de Ucrania. Aunque cada día hay más voces disonantes que piden la paz y un acuerdo entre las partes, los líderes europeos todavía apoyan la causa del régimen de Kiev. En las últimas noticias publicadas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha unido a las peticiones de otros de enviar a Ucrania carros de combate 'Leopard'. Estos pesados tanques son ahora mismo el modelo reglamentario de fuerzas como las alemanas, españolas, griegos y suecos.

El Leopard es un carro de combate moderno, actualizado y con gran potencia de fuego. Según ha declarado von der Leyen, está a favor de enviar Leopard II a territorio hostil para que ayuden a los ucranianos en su lucha para recuperar el territorio perdido. Es una declaración importante, ya que hasta ahora no se habían enviado tanques europeos modernos. T-55 y T-72, antiguos modelos soviéticos, si habían sido enviados por distintos países.

Let’s see how many Leopard 2 tanks that western allies have.



🇦🇹 - 114 2A4s

🇨🇦 - 80 2A4

🇩🇰 - 57 2A5DK

🇫🇮 - 124 2A4

🇩🇪 - 266 A4

🇬🇷 - 183 2A4

🇳🇴 - 52 2A4NO

🇵🇱 - 250 Leopards in various forms

🇵🇹 - 37 Leopard 2A6

🇸🇪 - 160 2A4



All-in-all around 1300 Leopards.



🐆🐆🐆 pic.twitter.com/Q3ov9qrOAv