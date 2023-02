Guerra de Ucrania: Estados Unidos se niega en redondo a enviar cazas F-16

Estados Unidos ha vuelto a señalar que no enviará cazas F-16 a Ucrania El motivo es evitar una mayor escalada en el conflicto y, sobre todo, el sistema SAM ruso

Estados Unidos es uno de los responsables de la actual situación en Ucrania. Sin embargo, no hay deseos de acabar con el conflicto que se lucha encarnizadamente en el centro de Europa. La razón es la pretensión de desgastar a las fuerzas rusas lo máximo posible hasta que sean obligadas a sentarse a negociar. Por su puesto esto no va a ocurrir, al menos en un corto espacio de tiempo, ya que para Rusia la guerra se ha convertido en un eje central de su política. No puede perder, al igual que tampoco la OTAN puede perder.

Este impase sería razón suficiente para poner toda la carne en el asador en cuanto a envíos de material, pero no es así. La OTAN y la UE quieren que Ucrania salga bien parada del conflicto, sin embargo, se enfrentan a un país que es la máxima potencia nuclear del planeta. Por tanto, aunque la lucha continua, la escalada se controla de forma milimétrica. Por ello ahora Estados Unidos ha negado que vaya a enviar cazas F-16 a Kiev.

Estos cazas ayudarían a reforzar la defensa ucraniana, no obstante, el sistema antiaéreo SAM del que disponen los rusos provocaría graves pérdidas en todo los lotes que se manden. Por el momento, la ayuda en carros de combate y sobre todo material artillero y ligero seguirá fluyendo. Aunque las reservas de Europa Occidental están casi agotadas.