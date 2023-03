Ghostwire: Tokyo llega a Xbox Series y Game Pass junto a una nueva actualización

La actualización "Spider's Thread" agregará mucho contenido al juego lanzado el año pasado para PS5 y PC

Publicado en marzo del pasado año para PlayStation, ‘Ghostwire: Tokyo’ se lanzará para Xbox Series X|S, PC y Xbox Game Pass el 12 de abril de este año. Con una combinación de elementos sobrenaturales, acción en primera persona e incluso exploración de mundo abierto, aquí el jugador asume el papel de Akito, que se despierta en una ciudad de Tokio desolada y repleta de entidades monstruosas.

Sin embargo, el protagonista está poseído por KK, un espíritu que le otorga habilidades elementales y místicas, entre otras características que debe dominar con la finalidad de derrotar a los amenazantes Visitantes. Lo más probable es que nuestro personaje no sobreviviera a las aberraciones que se han apoderado de la capital japonesa si no fuera por la entidad que lo posee. De esta forma, adquiere habilidades sobrenaturales que le permiten enfrentarse a lo que sucede a su alrededor.

New areas ⛩️

New missions 📖

New powers 🔥

New collectibles 😼

New enemies 👹

New roguelite mode ☠️



Ghostwire: Tokyo's Spider's Thread Update launches April 12 on PS5, PC…and for the first time on Xbox Series X|S and Xbox Game Pass! pic.twitter.com/axYCVIdGtg