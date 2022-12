Esta función de Nvidia Shield tan útil ya no estará disponible

La aplicación perderá esta función Lo cierto es que mucha gente la echará de menos

Nvidia ha anunciado el fin de GameStream, que permite a una Shield TV transmitir el contenido de un juego que se ejecuta en un PC a un televisor. Muchos usuarios tenían mucho cariño a esta función ya que les venía realmente bien, pero parece que NVIDIA quiere eliminarla.

GameStream permite transmitir un videojuego en 4K y a 60 fotogramas por segundo, siempre que el PC esté equipado con una GeForce GTX o RTX. La próxima versión que llegará a mediados de febrero quitará esta función, pero lo cierto es que si no actualizamos podremos seguir utilizándola todo el tiempo que queramos. De esta manera, es posible seguir utilizando GameStream de acuerdo con Journal Du Geek, pero tendremos que perder las nuevas funcionalidades que se vayan implementando con el paso del tiempo.

Para empezar, Nvidia ofrece diversas alternativas. La primera de ellas es utilizar GeForce Now, aunque no es exactamente lo mismo ya que no es un sistema de stream local como el que ofrecía GameStream. La otra solución es utilizar Steam Link que también ofrece este soporte.