Famoso jefe de una criptomoneda acusado por Estados Unidos de fraude

Do Kwon en busca y captura acusado de fraude multimillonario por Estados Unidos El jefe de criptomonedas desapareció tras el colapso que le costó a los inversores 40.000 millones de dólares

Los reguladores financieros de Estados Unidos han acusado al huido jefe de criptomonedas de Corea del Sur, Do Kwon, y a su empresa Terrraform Labs de "orquestar un fraude de valores de criptoactivos multimillonario". La firma con sede en Singapur creó los tokens Terra Luna y Terra USD, que colapsaron espectacularmente el año pasado.

Se estima que el colapso costó a los inversores más de 40.000 millones de dólares. Kwon y Terraform Labs no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de la BBC. "Alegamos que Terraform y Do Kwon no brindaron al público una divulgación completa, justa y veraz como se requiere para una gran cantidad de valores de criptoactivos, especialmente para LUNA y Terra USD", declaró el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Gary Gensler dijo en un comunicado que “También alegamos que cometieron fraude al repetir declaraciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras para los inversores”