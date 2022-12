Elon Musk pregunta en Twitter si debería seguir como CEO de la plataforma

Elon Musk saca a encuesta su permanencia como jefe y CEO de Twitter Por el momento un 57 % de sus seguidores han dicho que quieren que se marche

El propietario de Twitter, Elon Musk, ha pedido a los usuarios de la plataforma de redes sociales que voten sobre su futuro como director ejecutivo. En una encuesta a sus 122 millones de seguidores, tuiteó: "Si dejo el cargo de director... Cumpliré con los resultados". El magnate de la tecnología, que también dirige Tesla y Space X, se ha enfrentado a muchas críticas desde que se hizo cargo de Twitter.

Después de una batalla legal, Musk tomó el control de la compañía en octubre en un trato de 44 mil millones de dólares. A las 12:00 GMT de este lunes, más de 17 millones de personas habían votado en su encuesta y el 57 % había dicho que sí a la renuncia de Musk. Dan Ives, analista senior de acciones de Wedbush Securities, comunicó a la BBC británica que creía que la votación "finalmente" conduciría al "fin del reinado de Musk como director ejecutivo de Twitter".

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.