Elon Musk niega que haya hablado con Vladimir Putin sobre la Guerra de Ucrania

La polémica ha salpicado a Elon Musk después de sus tuits sobre la Guerra de Ucrania Algunos, incluido el gobierno de Kiev, ha acusado al multimillonario de colaborar con Rusia

Elon Musk ha negado los informes publicados sobre que habló con Vladimir Putin antes de publicar una encuesta en Twitter con sus sugerencias para poner fin a la invasión rusa de Ucrania. Ian Bremmer, jefe de la consultoría de riesgo político del Grupo Eurasia, alegó que Musk le había contado de modo personal todo respecto a la conversación con el primer ministro ruso.

El oligarca de la tecnología ahora ha refutado estas declaraciones. Según contaba "Hablé con Putin solo una vez y eso fue hace unos 18 meses. El tema era el espacio", tuiteó Musk a unas acusaciones. La semana pasada, el CEO de Tesla pidió a sus 107,7 millones de seguidores que votaran formas de resolver la guerra de Ucrania. Las sugerencias incluían una propuesta para celebrar elecciones en partes de Ucrania ocupadas por Rusia que el Kremlin dice que ha anexado. Sus comentarios fueron bien recibidos por Moscú.

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space.