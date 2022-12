Elon Musk dejará de ser CEO de Twitter cuando encuentre a un sustituto

Musk dejará de ser CEO de Twitter tras su última encuesta en la plataforma que dirige El multimillonario dijo que dejaría de ser CEO cuando encuentra "a un tonto" que asuma el puesto

Elon Musk ha dicho que renunciará como director ejecutivo de Twitter cuando encuentre a alguien "lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto". El multimillonario prometió anteriormente cumplir con el resultado de una encuesta de Twitter en la que el 57,5% de los usuarios votaron "sí" para que renunciara al cargo.

Él ha indicado que aún ejecutará los equipos de software y servidores después de que se encuentre su reemplazo. Los cambios en la plataforma desde su adquisición han sido muy criticados. Desde que Musk compró la plataforma de redes sociales en octubre, despidió a aproximadamente la mitad de su personal e intentó implementar la función de verificación paga de Twitter antes de ponerla en pausa.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.