Elon Musk asegura que Starship estará lista para viajar a la órbita pronto

SpaceX tiene un problema grave con Starship Su desarrollo se ha retrasado enormemente

Después de varios años de desarrollo y una cantidad gigantesca de fracasos, el CEO de SpaceX, Elon Musk, ha prometido que su cohete Starship estará listo para intentar un lanzamiento orbital "pronto". Eso sí, también aseguró hace tiempo que si no lograban un éxito clave, estarían abocados a la bancarrota.

El lanzamiento será un hito importante para SpaceX, ya que será el primer cohete completamente desarrollado y construido por la compañía que alcanzará órbita. También es un paso importante hacia el objetivo de Musk de enviar humanos a Marte en las próximas décadas. Aunque la nave ha tenido una cantidad inasumible de retrasos, ya que debería llevar más de un año funcionando y con pruebas exitosas.

Si bien la fecha exacta del lanzamiento aún no se ha anunciado, Musk ha dicho que será en las próximas semanas y que se transmitirá en vivo para que el público pueda ver el histórico evento.

Team are stepping into a series of tests prior to Starship's first flight test in the weeks ahead, including full stack wet dress rehearsals and hold down firing of Booster 7's 33 Raptor engines