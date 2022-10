Elon Musk advierte: si la Guerra de Ucrania continúa, será el fin de la Humanidad

Elon Musk pidió a los EE. UU. que le pagaran dinero por sus donaciones de Starlink a Ucrania Ahora, cree que la guerra debe terminarse

Elon Musk no está contento con Ucrania. Le sale demasiado cara. Así, ha decidido influir en la opinión pública reconvirtiéndose en un experto sobre política internacional. Musk, cada vez es una persona más controvertida y que cuenta con unas opiniones que cada vez ponen a más gente en su contra.

A principios de mes sugirió que Ucrania cediera a las presiones de Rusia y volvieran a los Acuerdos de Minsk. Ahora, ha sugerido que si la guerra no termina, se acabará el mundo.

"Si Rusia se enfrenta a la elección de perder Crimea o usar armas nucleares en el campo de batalla, elegirán lo segundo", tuiteó el CEO de SpaceX y Tesla. "Occidente ya ha sancionado/cortado a Rusia de todas las maneras posibles, así que ¿qué más les queda por perder? Si devolvemos el bombardeo a Rusia, ellos nos bombardearán a nosotros y entonces tendremos la Tercera Guerra Mundial", sentenció.

If Russia is faced with the choice of losing Crimea or using battlefield nukes, they will choose the latter.



We’ve already sanctioned/cutoff Russia in every possible way, so what more do they have left to lose?



If we nuke Russia back, they will nuke us and then we have WW3.