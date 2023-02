Desastre medioambiental en Estados Unidos: encuentran innumerables animales muertos

El tren descarrilado en Ohio ha vertido más de 300.000 litros de sustancias altamente tóxicas Las autoridades reportan que se han hallado animales muertos a 150 kilómetros del accidente

"No, no es una tormenta" dicen los asustados habitantes del pueblo de East Palestine en Ohio. El pasado 4 de febrero un tren de mercancías que transportaba más de 300.000 litros de cloruro de vinilo (que se usa para fabricar PVC) y otras sustancias tóxicas descarriló con terribles consecuencias. La carga no solo se ha vertido al medio ambiente, sino que se ha incendiado liberando vapores tóxicos a la atmósfera. La columna de humo envuelve toda la zona y los vecinos han tenido que ser desalojados para salvar sus vidas.

Sin duda, en lo que ya llaman el Chernobil Americano, es uno de los mayores desastres medioambientales de nuestro reciente siglo. Entre las noticias inquietantes que se han reportado se encuentra el hecho de que expertos han reportado el hallazgo de animales muertos a 150 kilómetros del luchar de los hechos. Innumerables vacas, peces, gatos y otros seres vivos han perecido ante la letalidad de los productos arrojados a la naturaleza.

Las autoridades estadounidenses han impuesto una dura censura en los medios de comunicación y a nivel internacional han decido, con bochorno, callar esta información. Las filtraciones se han sucedido y son la única manera de enterarse de lo poco que se sabe. No se sabe el alcance que tendrá este desastre, pero viendo esto, no se puede decir que sea algo local y sin importancia.