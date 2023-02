ChatGPT es la inteligencia artificial que está arrasando en la actualidad Han conseguido evitar sus parámetros éticos

OpenAI se ha puesto a trabajar profundamente para evitar que su joya de la corona, ChatGPT, se vuelva una inteligencia artificial radical, extremista y que busque lanzar 'hot-takes' cuestionablemente peligrosas.

Antes, podías pedirle al sistema de inteligencia artificial que te diera instrucciones sobre cualquier cosa, desde robar en una tienda hasta cometer un asesinato, pero eso ha cambiado a medida que sus creadores han ido imponiéndole cada vez más controles, con la ayuda, por supuesto, de moderadores para ver qué tipo de contenido puede decir y en qué idiomas.

Así, si le pides a ChatGPT que te ayude a hacer algo ilegal, emitirá un mensaje estándar en el que muestra su disconformidad con ello y no continúa con la pregunta. No obstante, lo cierto es que han encontrado una manera para que haga mensajes que son poco éticos. Para ello no han necesitado un hack ni un exploit, sino que han conseguido hacerlo simplemente mediante argumentos lógicos, confundiendo a la inteligencia artificial para que finalmente se salte sus limitaciones.