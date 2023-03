Te contamos qué es el Malvertising y cómo prevenirlo

En este post encontrarás todo lo que tienes que saber sobre el Malvertising Compartimos una serie de consejos muy importantes para poder evitarlo

Los delitos en la red crecen a medida que lo hace internet, como bien sabéis, por lo que es muy importante conocer todos los riesgos a los que nos exponemos para así poder evitar y prevenir futuros problemas. De hecho, desde INCIBE no han dudado en dar varios consejos recientemente para que podamos protegernos contra el Malvertising. Si no tienes mucho conocimiento sobre qué es el Malvertising y cómo protegerte contra él, no te preocupes porque vamos a contarte todo lo necesario.

Qué es el Malvertising

Concretamente, estamos ante una práctica que desde hace años los ciberdelincuentes usan para infectar con malware nuestros dispositivos. Esta, básicamente, consiste en que los ciberdelincuentes introducen malware en los anuncios publicitarios en la red, anuncios que son lo suficientemente llamativos como para que las posibles victimas pinchen encima para conocer más información sobre el mismo. Al hacerlo, son redirigidos a una página web maliciosa o automáticamente y sin conocimiento del usuario descarga malware a los equipos.

Estos anuncios basados principalmente en la ingeniería social ofrecen ofertas con precios increíbles o grandes descuentos, lo cual les hacen irresistibles por lo que el usuario no puede perder la oportunidad y de forma totalmente inconsciente pincha para conocer más acerca del producto ofertado. Con ello, lo que se consigue que de forma voluntaria se descargue el software, sin ser conscientes de ello. Con los que los ciberdelincuentes pueden desde ese momento tomar el control del equipo o llevar a cabo otra serie de acciones que comprometan la seguridad de nuestra información.

De hecho, se puede llegar al punto en el que hasta nos exijan el pago de un rescate económico para recuperar el control de nuestros equipos. Pero esto no es todo, puesto que ya les basta con que la victima acceda a una determinada web para que de forma totalmente imperceptible se descargue el malware. Este tipo de ataque va dirigido a cualquier potencial victima independientemente que se sea una gran corporación o un usuario individual.

Hacker

Cómo protegernos del Malvertising

Por lo tanto, evidentemente, debemos estar muy atentos a estos, ya que son una amenaza y forman parte de una cadena de ataques que puede producir pérdidas económicas, las cuales incluso pueden traernos responsabilidades legales. Ahora bien, hechas las presentaciones, toca hablar de cómo evitar este tipo de estafas.

Para empezar, para identificar la publicidad maliciosa será suficiente con estar muy atentos y no dejarse llevar por los grandes descuentos. Lo primero que debemos hacer es identificar la fuente, si se trata de un anuncio que no podemos identificar su procedencia lo mejor es ignorarlo y no caer en el engaño. El lenguaje que usan es llamativo o alarmista.Los pop-up son con frecuencia usados para llamar la atención del usuario, por lo que lo mejor es cerrar las ventanas emergentes. Por último, fijarnos con detenimiento en las URL, las pertenecientes a un sitio fiable suelen ser sencillas y fáciles de identificar, por lo que si nos encontramos con una web que nos resulta sospechosa lo mejor es evitarla. Así que debemos extremar la precaución y poner en práctica los siguientes consejos, que son muy sencillos:

Comprobar siempre la veracidad de los sitios web que se visitan.

Mantener actualizados el software de nuestros equipos nos evitará las brechas de seguridad a través de las que se cuelan los ciberdelincuentes.

Utilizar medidas adecuadas de protección como cortafuegos y antivirus.

No revelar nunca información personal y lo más importante concienciar a los usuarios de los peligros de navegar por Internet.