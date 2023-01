El cometa verde que pasará por el planeta Tierra después de 50.000 años

Un cometa de color verde brillante pasará por la tierra el próximo 2 de febrero El mismo será visible a simple vista en cielos parcialmente oscuros

Un cometa de color verde brillante está a punto de pasar por el espacio exterior de la Tierra por primera vez en 50.000 años, y puede quedarse allí durante un mes. Los funcionarios de la NASA comunicaron que el visitante de hielo fue visto por primera vez en marzo de 2022 mientras estaba dentro de la órbita de Júpiter.

Se podría ver a través de binoculares como un pequeño resplandor verde para aquellos en el hemisferio norte a partir del jueves. Estará más cerca de la Tierra el 2 de febrero, declararon los científicos. "Los cometas son notoriamente impredecibles, pero si este continúa con su tendencia actual de brillo, será fácil de detectar", afirmó la NASA en su blog a principios de este mes.

"Es posible que se vuelva visible a simple vista bajo cielos oscuros" continuaba el informe publicado. El cuerpo celeste helado, llamado C / 2022 E3 (ZTF), un "mouthful of a name", según la NASA, está haciendo su acercamiento más cercano al sol el 12 de enero antes de hacer su acercamiento más cercano a la Tierra el 2 de febrero.