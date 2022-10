China podría retirarse del plan conjunto con Rusia de una base lunar conjunta

Ambos países iban a cooperar para construir la base espacial de investigación en la Luna Sin embargo, parece que China emprenderá sola su camino

China ha anunciado que está buscando nuevos colaboradores internacionales para su base en la Luna. Esto no sería extraño si en la presentación no hubiera eliminado a Rusia, su principal socia hasta ahora. En marzo de 2021, de acuerdo con Futurism, China y Rusia firmaron un contrato de cooperación para hacer este proyecto juntos. Iba a recibir el nombre de Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS), pero finalmente parece que esto no será posible.

De momento, de acuerdo con China, el proyecto está en l fase de "reconocimiento", y esperan enviar tripulaciones humanas a mediados de la década de 2030. Sin embargo, esto podría estar vinculado con la invasión de Ucrania, lo cual ha dejado realmente debilitada a Rusia tanto en su aspecto interno como externo.

China ha eliminado a Rusia de todos sus informes, de acuerdo con SpaceNews, China realmente no ha querido asociarse nunca con Moscú, pero parece que eran amigos por obligación debido al estado de las relaciones internacionales actualmente.

Así, el dilema eterno del apoyo de China a Rusia parece que cada vez se va diluyendo de una forma más notoria.