ChatGPT tiene un truco para ver quién te ha dejado de seguir en Instagram

Las redes sociales forman una parte fundamental en las relaciones humanas del siglo XXI. En la actualidad, prácticamente es imposible mantener una comunicación fluida sin estas plataformas, ya sea por motivos laborales o personales. Instagram es una de las aplicaciones más populares del mundo con millones de descargas.

En este contexto, muchos usuarios se preguntan habitualmente quiénes de sus contactos ha dejado de seguirles. No obstante, la aplicación de Meta no ofrece ninguna opción para conseguir esta información. Por este motivo, se ha viralizado un truco de ChatGPT que utiliza la inteligencia artificial para solucionarlo.

La usuaria de TikTok @agostinaiemma1 ha compartido el proceso que ha seguido para averiguar quién le ha dejado de seguir. Lo primero que ha hecho es descargar la información de Instagram, desde la sección del perfil llamada 'Tu actividad'. Seguidamente, hay que entrar en 'Descargar o transferir información'. En este aportado, solicita que la red social te envíe por correo electrónico un archivo con tus datos.

En este archivo, encontrarás dos carpetas clave: una con los seguidores y otra con los seguidos. Finalmente, inicia sesión en ChatGPT y pídele a la inteligencia artificial que compare los datos: "He incluido una lista de mis seguidos y seguidores en Instagram. Compara estos y dime qué usuarios no me siguen de vuelta".