Balance Phone plantea una alternativa al uso compulsivo del móvil y las redes sociales

Balance Phone ha presentado en Barcelona la sesión “Designing a Life Without Autopilot”, un encuentro concebido para abrir una conversación sobre bienestar digital, presencia y atención consciente en una sociedad marcada por la hiperconexión.

La iniciativa, celebrada en Barcelona Pool House by Soho House, se enmarca en la campaña internacional “Balance Starts Here”, con la que la compañía plantea una relación más intencional y humana con la tecnología. El proyecto parte de una idea sencilla, pero cada vez más relevante: recuperar el control sobre el uso de los dispositivos y dejar de relacionarse con ellos desde el automatismo.

Fundada en Barcelona en 2024 por Albert Beltran y Carlos Fontclara, Balance Phone ha desarrollado un dispositivo que elimina de forma irreversible aplicaciones asociadas al uso compulsivo, como redes sociales, juegos, apuestas o plataformas de streaming, y mantiene únicamente las funcionalidades esenciales para el día a día.

La marca ha vendido ya más de 7.000 dispositivos en más de 50 países y se ha consolidado como una de las propuestas emergentes en el ámbito del bienestar digital y la tecnología consciente. Recientemente, Balance Phone también fue seleccionada por Barcelona Activa en el marco del Mobile World Congress.

El encuentro ha reunido a perfiles del ámbito creativo, cultural y emprendedor para reflexionar sobre el impacto de la economía de la atención en la vida cotidiana, la relación emocional con los dispositivos y la necesidad de construir hábitos digitales más equilibrados. La conversación ha contado con la participación del psicólogo Jan Ivern, director de la Unidad de Psicología en Trivium e investigador en tecnoadicciones.

“Balance comienza en el momento en que decides actuar con intención y no por inercia. No se trata de renunciar a la tecnología, sino de recuperar el control sobre cómo queremos vivirla”, señalan Albert Beltran y Carlos Fontclara, cofundadores de Balance Phone.

La elección de Barcelona Pool House refuerza el sentido de la propuesta. El nuevo espacio de Soho House en la avenida Tibidabo combina patrimonio modernista, diseño y bienestar en un entorno concebido como refugio urbano, alineado con una visión de la tecnología más calmada, consciente y conectada con la experiencia humana.

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Con esta sesión, Balance Phone refuerza su posicionamiento cultural y aspiracional y sitúa el debate sobre la tecnología en un terreno que va más allá de la innovación: el de los hábitos, la atención y la calidad de vida.