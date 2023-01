Autoridades de los talibanes comienzan a comprar ticks azules en Twitter

Algunas autoridades de Afganistán adscritas a los talibanes han comprado el verificado en Twitter Tras aparecer y desaparecer, Twitter ha mantenido el tick azul en al menos seis cuentas

La BBC ha informado que los talibanes han comenzado a utilizar la función de verificación de pago de Twitter, lo que significa que algunos ahora tienen marcas azules en sus cuentas. Anteriormente, la marca azul indicaba "cuentas activas, notables y auténticas de interés público" verificadas por Twitter y no se podían comprar. Pero ahora, los usuarios pueden comprarlos a través del nuevo servicio Twitter Blue.

Al menos dos funcionarios talibanes y cuatro simpatizantes destacados en Afganistán están utilizando actualmente las marcas de verificación. Hedayatullah Hedayat, el jefe del departamento de "acceso a la información" de los talibanes, ahora tiene la marca de verificación

In #Afghanistan, the Taliban have started buying blue ticks on Twitter



“Muhammad Jalal, who previously identified as a Taliban official, praised the new owner of Twitter saying that @elonmusk was ‘making Twitter great again"’

(via @AbdirahimS @BBCNews) https://t.co/b92pl7uxL0 pic.twitter.com/xwVaI1oNBs