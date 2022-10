Auronplay anuncia la fecha en la que dejará de emitir en Twitch

El creador de contenido de Badalona ha explicado que no pretende alargar mucho su carrera en la plataforma "Más de uno podrá estar aquí veinte o treinta años" bromeó

Auronplay ha comentado recientemente el tiempo que se ve haciendo stream. Durante uno de sus directos, el streamer catalán ha reflexionado sobre el futuro de la plataforma y sobre cómo será su vida una vez acabe esta etapa profesional.

"Yo creo que streameando me quedan un año o dos, para qué os voy a engañar. No os voy a mentir, amigos. Hay que ser honestos. No significa que luego uno vaya a desaparecer, que uno se vaya a evaporar o a diluirse. Significa que habrá un paso adelante, un progreso. Y a lo mejor ese progreso el día de mañana es un podcast" explicó.

"Hasta Ibai hace poco dijo que a él le quedaban un año o dos. Es así. Antes todos éramos youtubers. Luego vino la moda de los streamers, y aquí estamos todos. Pero claro, ¿cuál será la siguiente?" se preguntaba.

"No vamos a estar toda la vida streameando. Más de uno sí, cuidado, más de uno podrá estar aquí veinte, treinta años. Quién sabe. Pero yo creo que el mundo siempre evoluciona y habrá una etapa siguiente que no sé cuál será. Creo que es un ciclo que irá cambiando" sentenció.

Sobre su futuro fue claro. "Lo mismo a todo el mundo le da por hacer podcast, lo mismo volvemos a YouTube. Y que nadie haga drama porque vaya a estar un año más o dos. Porque lo ha dicho Ibai y nadie ha hecho drama, pero lo digo yo y seguro que se acaba el mundo. Un poquito de igualdad. Y tampoco es algo 100% seguro. Es mi plan. Os lo cuento yo en confianza. Está en mi cabeza dar el salto a otra cosa en un año o en dos".