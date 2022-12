Asus podría presentar un portátil realmente grande en enero

La empresa es realmente innovadora en el terreno portátil Es posiblemente una de las marcas con mejor calidad precio del mercado

Asus estaría planeando lanzar una nueva gama de sus portátiles en el CES 2023 con pantallas mucho más grandes de las que estamos habituados. De esta manera, sería una pantalla de 18 pulgadas.

"Algo GRANDE va a llegar. 10 de enero. Pon un recordatorio" explicaban desde la cuenta oficial de ASUS a través de la red social Twitter. De esta manera, con este mensaje tan críptico Asus parecía estar preparando algo muy interesante y lo cierto es que hay bastantes ganas de ver lo que estaría preparando la marca de la "República de los jugadores".

