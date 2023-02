La Razer Kiyo Pro Ultra demuestra de nuevo el buen hacer de la marca Es una webcam que no tiene rival en la gama alta

Hoy os traemos el análisis de uno de los sistemas más brutales de los últimos años. Hablamos de la Razer Kiyo Pro Ultra, una webcam que va más allá y se convierte en una cámara por puro derecho. Quédate un rato, que te vamos a contar cuáles son sus puntos fuertes y lo que tiene que aportarnos algo de este estilo a los amantes del gaming.

La puedes encontrar en exclusiva en la página web de Razer.

UN DISEÑO REALMENTE BONITO EN UN FORMATO ULTRAGRANDE

Lo primero que llama la atención es el formato tan grande con el que cuenta la webcam. Es todavía más grande que la Razer Kiyo Pro, algo que no se puede observar hasta que uno no la tiene delante. Cualquier Razer Kiyo que no sea la Ultra parece diminuta al lado de esta pedazo de bestia. De hecho, yo creo que es una de las cámaras web más grandes del mercado en general.

El diseño es el de siempre en esta gama. Circular y perfectamente adaptable a nuestro marco de la pantalla. En general, a mí me parece de las cámaras más bonitas, ya que prescinde de formas totalmente rebuscadas y le da un estilo realmente original.

Cuenta con un sensor Sony Starvis 2. Es un sensor muy muy grande, por lo que permite coger más luz del entorno y lo cierto es que la calidad de imagen con la que cuenta es absolutamente brutal. Es el sensor más grande del mercado, algo que es de agradecer. De hecho, parece ser que este sensor se utiliza para cámaras nocturnas por sus buenas condiciones lumínicas que permiten ver con muy poquita luz. Algo perfecto si hacemos videollamadas o somos streamers en un cuarto con condiciones de luz cuestionables.

Análisis Razer Kiyo Pro Ultra: la reina ha llegado a nuestro setup | -

La Kiyo Pro Ultra además ofrece soporte HDR y cuenta con una apertura de f/1.7, llegando más lejos que la Kiyo Pro. Prescinde de los colores demasiado cálidos propios de las versiones anteriores para optar por unos mucho más realistas.

La cámara, asimismo, cuenta con la capacidad de grabar en 4k a 1440p con 30FPS o a 1080p a 60FPS.

El rendimiento de la Razer Kiyo Pro Ultra es impresionante. Sin más, es que se ve increíble, es como si estuviéramos ante una cámara fotográfica de primer nivel. Incluso resulta difícil diferenciar la cámara de Razer de cámaras fotográficas que valen miles de euros más. Es alucinante en este aspecto.

Para los que se sienten preocupados por el autofocus, no hay problema, es increíble y funciona rapidísimo. Por lo que no tendremos problemas de difuminación ni nada de eso. La cámara en este aspecto funciona increíble.

UN SOFTWARE A LA ALTURA

Como viene siendo habitual en la marca, Razer apuesta por un software propio muy cuidado y que ofrece un nivel al que pocas otras empresas pueden acceder. He visto en algunos lugares que usuarios están teniendo problemas de estabilidad con Razer Synapse. No es mi caso, a mí me ha funcionado bien, aunque el uso que le doy yo a una cámara de este estilo no es en ningún caso dirigido hacia el mundo del streaming.

En resumidas cuentas, creo que el hardware en base a mis experiencias cumple sin ningún tipo de problema.

Razer Kiyo Pro Ultra: la pequeña y potente webcam de la marca | Razer

CONCLUSIONES

La Razer Kiyo Pro Ultra es una de las apuestas más brutales de la marca de las tres serpientes. Así, recomiendo totalmente esta webcam.

¿Para qué público va dirigido? Pues es muy sencillo, para todos aquellos en los que la webcam sea un elemento predominante en su día a día. De esta manera, nos podremos hacer con un terminal súper chulo, con una calidad de imagen casi fotográfica y con unos rendimientos absolutamente brutales.

Así, la Razer Kiyo Pro Ultra vuelve a elevar a Razer una vez más en el Olimpo de las mejores marcas gaming.