Una agencia gubernamental de Reino Unido dice que compartir contraseñas es ilegal

El gobierno británico tiene muy claro que es una práctica ilegal y vulnera los derechos de autor Netflix y otras plataformas no han dicho nada al respecto del anuncio

Compartir contraseñas para servicios de transmisión en línea como Netflix es ilegal, según una agencia gubernamental. La Oficina de Propiedad Intelectual (IPO) declaró el martes que la práctica violaba la ley de derechos de autor. Es común en el Reino Unido que las personas que no viven juntas compartan sus contraseñas del servicio de transmisión, a pesar de que esto generalmente va en contra de los términos de los acuerdos de servicio.

Netflix nunca ha indicado que tomaría alguna acción legal en tales casos. Desde entonces, la IPO eliminó la referencia al uso compartido de contraseñas en su guía en el sitio web del gobierno. Sin embargo, un portavoz confirmó que la posición legal sobre el uso compartido de contraseñas no había cambiado, ni tampoco la orientación de la IPO. Comunicó que compartir contraseñas era un asunto tanto penal como civil.

Así se ha expuesto desde una noticia de la BBC. No obstante, y aunque Netflix no ha tomado medidas para que esta práctica no se realice, si es cierto que amenazó hace meses con hacerlo. O al menos comprar un suplemento a la suscripción si se hacía.