No abras este mensaje de WhatsApp si llega a tu móvil

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada del mundo. Como suele ocurrir con las herramientas masificadas, también son muchos los que intentan aprovecharse de su popularidad para intentar atraer algún usuario de forma malintencionada. Es por ello que los ciberdelincuentes han creado un mensaje malicioso que bloquea la aplicación en Android.

Este formato es conocido como "mensaje bomba", unos mensajes en cadena con código malicioso que cuando se abre el enlace se bloquea el acceso a WhatsApp. Estas prácticas no son nuevas para la aplicación, ya que llevan utilizándose durante muchos años. Afortunadamente, no se trataría de un ataque directo al móvil, pero si que resultará grave para tu cuenta de WhatsApp.

En caso de recibir este mensaje y que desgraciadamente accedamos al enlace, la aplicación de mensajería dejará de responder. Primero se sobrecalentará, seguidamente su funcionamiento se irá ralentizando y finalmente, se perderá el acceso a la cuenta de WhatsApp, dejando de funcionar en tu teléfono móvil.

En enlace malicioso en cuestión es 'wa.me/channel'. Lo primero que debes saber es que si lo recibes, pero no clicas en el, no ocurrirá absolutamente nada. Lo que sucede al acceder es que WhatsApp no está preparada para procesar el archivo que abre el enlace, por lo que se queda en bucle hasta que nuestro terminal cierra el proceso.