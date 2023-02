La Superliga manda un recado al City: "Prohibiremos los patrocinios inflados"

Bernd Reichart, CEO de A22, la empresa que respalda la Superliga, dijo que "se establecerán reglas financieras que le impidan gastar más de lo que genera" En una entrevista para 'L'Équipe', Reichart aseguró que “todos los clubes Champions menos cinco pierden dinero”

La Superliga Europea también se ha pronunciado sobre la investigación de la Premier League al Manchester City por irregularidades financieras en sus cuentas desde 2009. Lo ha hecho a través de Bernd Reichart, CEO de A22, la empresa que respalda la Superliga, en una entrevista a 'L'Équipe' donde aseveró que en la futura competición "prohibiremos los patrocinios inflados", en clara alusión al caso de los 'skyblue'.

“Mantenemos la idea de que los clubes no podrán dedicar más del 55% de su presupuesto a las nóminas. También queremos prohibir los manejos de ciertos clubes con contratos de patrocinio inflados. El fútbol puede ofrecer más entretenimiento a sus aficionados y establecer reglas financieras que le impidan gastar más de lo que genera”, dijo Reichart al rotativo galo.

En concreto sobre el caso del City indicó que “esta es una gran preocupación en el mundo del fútbol: la competitividad y el hecho de que el sistema no se autofinancia, que no vive de sus recursos. El fútbol solo debe gastar lo que genera. Hay un recalentamiento del sistema económico europeo, motivado por la inyección de capital externo, que impide que muchos clubes sean competitivos. No es saludable.".

Asimismo, incidió en que "un estudio de Deloitte muestra que de todos los clubes que compiten en la Champions solo cinco están al menos en equilibrio. El resto pierde dinero. Finalmente, la introducción de un 'fair play' financiero estricto, con sanciones significativas por incumplimiento, promoverá la viabilidad a largo plazo del sistema”.