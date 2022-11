Al Khelaifi ataca a Florentino: "Nadal y Federer nunca pidieron una Liga cerrada con los mejores jugadores"

El presidente del PSG ha respondido a las palabras de Florentino Pérez "No utilicen sus grandes nombres para justificar sus fracasos", ha comentado

La continuidad del proyecto de la Superliga Europea sigue siendo, a día de hoy, toda una incógnita. Los constantes ataques de la UEFA, junto con los de otros nombres, como por ejemplo, el de Javier Tebas, llevan a pensar que la creación del torneo está lejos de ejecutarse. A pesar de eso, Florentino se ha mantenido firme en todo momento y confía en que el proyecto saldrá adelante.

Esta semana, se produjo una reunión entre la empresa A22, encargada de promover la Superliga, y la UEFA, junto con los representantes más importantes de las ligas nacionales, entre ellos, el presidente de la Liga, Javier Tebas. La UEFA, a pesar del encuentro, dejó muy clara la oposición, una vez más, a la Superliga.

Uno de los asistentes fue Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG y de la ECA, que no ha dudado en volver a reiterar su oposición al proyecto. "Lamentablemente, como vimos ayer en nuestra reunión con la A22, quizá se convierta en la A23 o la A24, una nueva marca cada año. Me siento triste por ellos porque ayer demostraron que no entienden el fútbol ni su ecosistema".

Al Khelaifi ha querido contestar a las palabras de Florentino Pérez, que aseguraba que “con el modelo de la UEFA, Nadal y Federer solo se habrían enfrentado dos veces”.

"Para Nadal y Federer, cada partido era importante, fuera cual fuera el ranking contra el que jugaban. Nunca pidieron una liga cerrada de los mejores jugadores. Defendían la familia del tenis. Por favor, no utilicen sus grandes nombres para justificar sus fracasos", ha afirmado contundentemente el presidente del PSG.

También ha querido destacar lo que piensan los aficionados de los clubes que acudieron a la reunión. "En la reunión de ayer, la voz de los grupos de aficionados se escuchó alto y claro. Hablaron con el corazón. El interés propio no tiene cabida en el fútbol. Y estoy totalmente de acuerdo".

Para acabar, ha dejado un mensaje dirigido, sobre todo, a Barça y Juventus, los dos equipos que lideran el proyecto junto con el Real Madrid. "Se dice que la Liga de Campeones no es lo suficientemente competitiva. Pero muchos grandes clubes no se han clasificado en la fase de grupos...".