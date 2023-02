La cláusula a la que se aferran los desertores de la Superliga

En el contrato se estipulaba que si el 70% de los participantes en la fundación del torneo, decide abandonarlo, esos clubes no tienen obligación de pagar multa económica alguna Se había especulado con que tendrían que pagar fuertes indemnizaciones económicas en forma de multa, en torno a 200 y 300 millones de euros

Real Madrid, FC Barcelona y Juventus son los únicos clubs fundadores del proyecto de la Superliga que se mantienen. Florentino Pérez, presidente de la Superliga, es el más firme defensor, el Barça tampoco renuncia y la Juventus, sigue aunque con dudas porque ya no está de presidente Agnelli.

Pero los otros nueve clubs se desmarcaron del proyecto enviando una carta de rescisión a la sociedad creada, según informa la 'Cadena COPE'.

Los primeros en presentar su renuncia fueron los clubes ingleses: Manchester United, City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham, presionados por la postura de sus aficionados (protesta "Football is for the fans") y su gobierno. Más tarde fue el Atlético quien causó baja, al entender que no se iba a negociar conla UEFA, sino que esto implicaba una guerra frontal con el máximo organismo europeo y luego siguieron el mismo camino los equipos italianos: Inter y AC Milan.

Se dijo que esos clubes tenían que seguir vinculados a la Superliga porque, en caso contrario, tendrían que pagar fuertes indemnizaciones económicas en forma de multa, en torno a 200 y 300 millones de euros, un extremo que en su día desmintieron algunos clubes.

Según informa la 'Cadena COPE', los nueve clubes que han abandonado el proyecto de la Superliga se acogen a una cláusula de su contrato en la que se especifica que, si el 70% de los participantes en la fundación del torneo, decide abandonarlo, esos clubes no tienen obligación de pagar multa económica alguna.

Y esos nueve clubes significan el 75% de la Superliga, por lo que se librarían de pagar cualquier tipo de indemnización a una Superliga donde ya sólo quedan tres: Real Madrid, Barça y Juventus.

A la espera de la decisión final del Tribunal de Luxemburgo, para decidir si existe o no un monopolio de la UEFA respecto al fútbol, en la Superliga insisten en que tienen un proyecto de futuro para potenciar el fútbol de clubes.