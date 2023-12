Ceferin: "Empezarán una fantástica Superliga con dos equipos"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dio respuesta a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que da luz verde a la creación de la Superliga. Ceferin afirmó que Bernd Reichart, el CEO de A22 Sports, que gestiona el nuevo torneo, ha hecho una interpretación propia y que no se ajusta a la realidad del fútbol europeo.

Ceferin señaló que “esta resolución y la nota de prensa no reflejan el dictamen. Hay una gran diferencia”. La UEFA entiende que el nuevo formato expresado aún es prácticamente cerrado y que “cualquier competición tiene que cumplir con el mérito deportivo”.

El presidente de la UEFA recordó que para llevar a cabo la Superliga se necesitan "autorizaciones" y que ellos no han intentado frenar el torneo y, con sarcasmo, añadió que "empezarán una fantástica competición con dos equipos", en relación al FC Barcelona y Real Madrid

Ceferin dijo que había recibido mensajes de los patrocinadores en desacuerdo con la Superliga y explicó con una metáfora la puesta en marcha de la Superliga: "Es una caja muy bien presentada que han dejado bajo el árbol de Navidad, pero cuando la abres, ves que no es lo mismo lo que hay dentro."

El presidente recalcó que "la UEFA confía en la solidez de sus normas y en que se cumplan las leyes y requerimientos pertinentes. Este proyecto solo puede tener recorrido si todos los equipos le dan su apoyo. Nosotros nunca hemos dicho que no puedan ir a otras competiciones, hay libertad para participar en ellas y comercializarlas. Se quiere proteger, a través de la UEFA, los distintos clubes pertenecientes".

Para Ceferin es básico como "la Champions League protege a los clubes y prioriza a las ligas nacionales. Se quiere proteger a los distintos clubes. Hemos visto la presentación que han hecho y de aquí a navidades habrá un juicio para ver cuál es el proyecto. Será 'interesante' ver cómo podría encajar una nueva competición, dado que se entiende que es un sistema muy cerrado por el tipo de clasificación que tienen''.

Nasser Al-Khleaifi,

El presidente de la ECA, la unión de clubs y del PSG, Nasser Al-Khleaifi, intervino para decir que hay "demasiado ruido" y resaltó que "dicen que es una victoria, pero no es una cuestión de Superliga, sino una cuestión legal"

Al-Khleaifi destacó que "no acabo de entender lo que se ha hecho. No se puede tapar la reforma que se está produciendo en la Champions League. No se puede hacer nada para parar la Champions League, hemos cambiado muchísimas cosas hasta, prácticamente, confeccionar una competición totalmente nueva. Hablan de libertad, pero se trata de una liga cerrada, lo habéis podido comprobar con sus explicaciones".

Javier Tebas

También tuvo voz el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien dio "el total apoyo a la UEFA como órgano regulador del fútbol europeo, lleva 69 años organizando el fútbol europeo y se ha adaptado a la realidad económica y deportiva del fútbol".

Tebas recordó que "la temporada pasada reguló una nuevas normas de cómo se puede gestionar crear una nueva competición. Algo que no ha analizado el Tribunal". Además expuso que "expresamente, la sentencia dice que no supone un reconocimiento de la Superliga. Lo que escuchamos está totalmente manipulado"

El presidente de LALiga considera que "en la estrategia del relato de A22 y del Real Madrid y FC Barcelona, la competición no es abierta. Es más similar y cerrada que la rechazada en 2019. Hay tres categorías y solo las ligas nacionales podemos acceder por la tercera categoría. Con este modelo, en la categoría Star estarán los mismos clubs y es una Liga casi cerrada".