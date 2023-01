Agnelli: "Agradezco al Real Madrid y Barcelona que se enfrentaran a la UEFA"

"Nos habrían sancionado por reunirnos a imaginar un futuro mejor para el fútbol sin la UEFA", añadió "Sigo creyendo que el fútbol europeo necesita reformas estructurales para afrontar el futuro. Sin reformas, nos arriesgaremos a un declive continuo", afirma el expresidente de la Juventus

El italiano Andrea Agnelli, ya expresidente de la Juventus, agradeció en su última asamblea con el conjunto italiano al Real Madrid y al Barcelona "el valor de enfrentarse a las sanciones con las que amenazaba la UEFA" por su participación en la Superliga europea.

Agnelli, uno de los propulsores de esa nueva competición, volvió a hablar de la reforma del fútbol europeo en su despedida como presidente de la 'Juve', en la que insistió en la idea de que la pasividad llevará a su declive.

"Sigo creyendo que el fútbol europeo necesita reformas estructurales para afrontar el futuro. Sin reformas, nos arriesgaremos a un declive continuo, constante e inexorable del fútbol en favor de la Premier League que, en pocos años, atraerá a todos los talentos del fútbol europeo, marginando a todas las demás ligas", explicó.

"Agradezco a Real Madrid y Barcelona, que junto con el Juventus, tuvieron el valor de enfrentarse a las sanciones con las que amenazaba la UEFA. Nos habrían sancionado por reunirnos a imaginar un futuro mejor para el fútbol sin la UEFA", añadió.

Además, cargó contra los fondos de inversión que están comprando los clubes de fútbol.

"Chelsea, vendido por 3.000 millones; Milan, por 1.000 millones; Atalanta, vendido un 47%. Uno se pregunta quiénes son los compradores de estas empresas. Fondos soberanos, consorcios y fondos privados. En la Serie A hemos recibido ofertas para vender un porcentaje de la liga. El City tiene once clubes, y vemos (los fondos) Red Bull, Red Birds o 777", señaló.

"Es un fenómeno nuevo con la propiedad de varios clubes. El fútbol despierta más interés que nunca. No creo que estas personas sean ONG. Debe haber un gran interés por parte de los inversores. Pero no hay respuesta de nuestros reguladores, que no ven la diferencia entre el juego y la industria", sentenció.

Agnelli y el resto de la junta directiva de la Juventus dimitió el pasado 28 de noviembre por las investigaciones fiscales sobre el club relacionadas por los casos de plusvalías (aumento irreal del valor jugadores) y de fraude fiscal (aplazamiento de pagos no incluidos en balance económico).