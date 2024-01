Xavi: "Las finales no se juegan, se ganan"

Xavi Hernández se mostró satisfecho por el juego desplegado por su equipo en la victoria ante Osasuna (2-0) y ambicioso respecto a la final que disputará ante el Real Madrid el domingo (20.00 horas). El entrenador del Barça no se mostró intimidado por el buen momento de forma que demostró el Real Madrid en su semifinal contra el Atlético y recordó que su equipo es el actual campeón del torneo.

"Como se suele decir, las finales no se juegan, se ganan", fue la sentencia que dejó un Xavi que contempla la final contra el Real Madrid como una buena oportunidad para dar un giro a la temporada: "Ojalá nos salga un partido como la final del año pasado, porque fue uno de los mejores siendo yo entrenador. El Real Madrid llega más fuerte que el año pasado, pero intentaremos llevarlo a nuestro terreno. Estamos muy motivados y es el momento de sacar nuestro mejor fútbol. Es el partido ideal para que se vea nuestro ADN"

El entrenador del Barça desgranó los argumentos que tiene su equipo para doblegar al Barça: "Nuestra metodología, nuestro modelo de juego, nuestro bloque, nuestra manera de competirle al Real Madrid. Incluso el último partido que perdimos, durante 60 minutos fuimos mejores"

Xavi destacó la aportación de los tres futbolistas que salieron desde el banquillo: "Lamine, Pedri y Joao Félix han entrado muy bien al partido. Los cambios nos han fortalecido y para eso están los futbolistas. Cuando sale Pedri, todo se aclara y Lamine lo hace todo con sentido con balón. Es un talento extraordinario, un jugador para marcar diferencias que entiende el juego, la pena es que tiene 16 años y se nota cuando va al choque".

El de Terrassa destacó el buen partido de Osasuna: "No hemos hecho un partido brillante, porque Osasuna es de los equipos que mejor defienden. Hemos hecho un partido sobrio y podríamos haber sentenciado mucho antes".

El entrenador del Barça fue sincero al analizar la falta de Christensen sobre Arnáiz que reclamaron los futbolistas de Osasuna en la acción del gol de Lewandowski: "En directo me ha parecido falta de Andreas y la hubiera pitado, pero en la repetición se ve que no hay nada". Xavi también recordó que Catena podría haber expulsado en la primera parte al cortar un contraataque de Raphinha. Con todo, consideró que "no creo que le árbitro haya sido decisivo".