Vinicius: "No soy un santo, a veces hablo demasiado y hago regates que no debería"

El hat-trick de Vinicius en el primer tiempo encarriló la final de la Supercopa de España para el Real Madrid frente al FC Barcelona. Motivo más que suficiente para que el delantero brasileño fuese nombrado como mejor futbolista de la final. Sin embargo, y como viene siendo habitual en el ‘7’ blanco, volvió a ser protagonista extradeportivamente: sus provocaciones no cesaron, ya incluso cuando el encuentro estaba visto para sentencia.

El brasileño atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y se sinceró al respecto. “Me quedo triste porque todos quieren pelear conmigo y porque saben que luego la prensa dirá que ‘Vini ha dicho esto’ o ‘Vini ha dicho lo otro’. Intento estar tranquilo y centrado al máximo en el partido, pero a veces no soy solo yo. Claro que no soy un santo: a veces hablo demasiado y hago regates que no debería hacer, pero me gusta enseñar la magia que aprendí en Brasil. Estoy aquí para mejorar y dar ejemplo a los niños que me están mirando. El míster me enseña todos los días lo que tengo que hacer, igual que mis compañeros”, argumentaba el delantero brasileño.

En otro orden de cosas, Vinicius ensalzó la buena temporada que está realizando el Real Madrid, igualándola a la que llevó a cabo el FC Barcelona el pasado curso. "El Barça hizo una buena temporada y se mereció ganar, igual que nos lo estamos mereciendo nosotros este año. Solo hemos perdido un partido y tenemos que seguir así", comentaba el delantero.

Sobre el partido, el brasileño reconoció que ya estaban advertidos que para encontrarle las cosquillas al Barça habría que aprovechar los espacios a la espalda de la defensa culé: "Siempre dejan mucho espacio a sus espaldas, lo hemos entrenado y revisado en vídeos. El míster nos indicó qué hacer desde un principio".