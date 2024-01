Cómo ver el canal Movistar Supercopa para seguir la final entre FC Barcelona y Real Madrid

FC Barcelona y Real Madrid disputarán este domingo (20:00 horas) la final de la Supercopa de España, después de eliminar a Osasuna y Atlético de Madrid, respectivamente. Arabia Saudí, por lo tanto, vivirá un clásico en el partido decisivo por el título por segundo año consecutivo.

El conjunto blanco fue el primero en lograr un billete hacia la final, pero lo cierto es que no fue nada sencillo. Forzó la prórroga frente al Atlético de Madrid sobre la bocina y en el tiempo extra acabó decantando la balanza a su favor con el 5-3 definitivo. Los blaugrana, por su parte, jugarán la segunda semifinal frente a Osasuna y sumaron un triunfo por 2-0, gracias a los goles de Lewandowski y Lamine Yamal.

Así pues, se reeditará la final de la Supercopa de España del año pasado y habrá un nuevo 'superclásico'. La temporada anterior, los culés se impusieron a los merengues en uno de los mejores partidos que se le recuerda al combinado catalán desde que Xavi asumió las riendas del primer equipo. El triunfo por 1-3 supuso el primer triunfo del egarense como técnico blaugrana.

¿Cómo ver el FC Barcelona - Real Madrid?

Un partido que tendrá millones de espectadores desde todo el mundo y que se podrá seguir desde España a través del canal Movistar Plus+ (7) y Movistar Supercopa de España (52), canales de la plataforma Movistar Plus. Como viene siendo habitual, no existe la posibilidad de comprar este partido en solitario y es necesario estar suscrito a dicha plataforma.