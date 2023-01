Ter Stegen se cobró su 'venganza' particular con Bravo

El alemán y el chileno tuvieron una incómoda pero exitosa convivencia en el Barça durante dos temporadas El portero azulgrana fue decisivo en la tanda de penaltis y también durante el partido

Ter Stegen fue el héroe de la semifinal de la Supercopa de España contra el Betis. Hizo paradas de mucho mérito durante el partido y en la tanda de penaltis fue decisivo atajando dos, ganándole la partida a todo un especialista en este tipo de acciones como Claudio Bravo, que no pudo parar ni uno de los que le lanzaron.

Fue un pequeño ajuste de cuentas del portero azulgrana con el guardameta chileno del Betis, con el que se cobró su 'venganza' particular. Ya hace mucho tiempo de ello pero entre los dos futbolistas hay una historia en común. Los dos llegaron al Barça en la temporada 2014-2015, la primera de Luis Enrique. Entonces Ter Stegen era un joven de 22 años muy prometedor y Andoni Zubizarreta, el director deportivo del Barça por entonces, estaba convencido que era la mejor opción para suplir a Víctor Valdés y que el club se aseguraba un portero por muchos años.

Un poco más de dudas tenía el técnico asturiano, que insistió para que también le trajeran a otro portero y el mismo verano llegó Claudio Bravo, más experimentado y de rendimiento inmediato. Luis Enrique apostó por el chileno en la Liga y por el alemán en la Champions y la Copa del Rey. La convivencia nunca fue del todo fácil porque los dos lo querían jugar todo pero si exitosa porque con Bravo defendiendo la portería se ganaron dos ligas y con Ter Stegen se levantó la Champions en la final de Berlín.

Pero el alemán, de fuerte carácter, no se conformó con esta situación. Aguantó dos temporadas pero en la tercera dijo basta. Pese a que Luis Enrique tenía decidido invertir los papeles y que fuera Ter Stegen quien jugara la Liga y Bravo las otras dos competiciones, eso no fue suficiente. Lo quería todo. Y después de un entrenamiento, se fue a las oficinas del club junto con su representante para dejar las cosas claras. Si no lo iba a jugar todo, prefería marcharse. Tenía ofertas, una del Manchester City, y no tenía problemas en marcharse. Como era la apuesta de futuro, el Barça siempre prefirió quedarse con él.

Lógicamente, Bravo tampoco se quedó quieto y cansado del tema se buscó una salida. Precisamente al City. "Si digo que lo llevo bien sería estar mintiendo, pero me lo tomo con tranquilidad, porque sé que en mi papel es lo que me toca y debo seguir de esta manera. Ya no pasa por una decisión mía o del compañero", había dicho ya en su primera temporada. Años después, los dos reconocieron que aquellos años fueron "difíciles" pero que la relación entre los dos siempre fue buena. "No me fui porque estuviera Marc. No es verdad. Nunca tuvimos problemas. Nos beneficiamos los dos por la competencia", dijo Bravo. "Siempre tuve buena relación con Claudio Bravo. Fue complicado, ya que los dos queríamos jugar. Trabajé y trabajo al máximo cada práctica, pero siempre con respeto. Queríamos jugar los dos y la situación era complicada", aseguró Ter Stegen.