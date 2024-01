Supercopa de España 2024: historia del trofeo, quién lo creó y qué equipos pueden jugar

Esta semana comienza la Supercopa de España, una competición que ha tenido muchas modificaciones hasta consolidarse el último formato instaurado bajo la presidencia de Luis Rubiales, anterior presidente de la RFEF. En la edición de 2024 tendremos al FC Barcelona, Real Madrid, Atleti y Osasuna como candidatos para hacerse con un título que, anteriormente, no tenía 'Final Four'.

Orígenes de la competición

El precedente histórico que encontramos de la Supercopa de España parte de la antigua Copa Eva Duarte, un título que se disputaban los campeones de la Liga y la Copa del Rey. Sin embargo, muchas ediciones de esta competición no se llegaron a disputar, dado que en algunas ocasiones era el mismo equipo quien se había hecho con estos títulos. De esta forma, se adjudicaba automáticamente el campeón.

Cabe destacar que, con anterioridad (precisamente en 1940), existió la Copa de Campeones, un trofeo que ganó el Athletic Aviación Club (antiguo nombre del Atlético de Madrid). Sin embargo, era una competición que se disputaba al margen de la RFEF, por lo tanto, no tenía la misma validez.

No fue hasta el 1982, bajo la petición de Josep Lluís Núñez, cuando se le volvió a dar importancia a una competición que había desaparecido en los años 50. A partir de este momento, comenzó a disputarse con mayor regularidad, aunque sus inicios no fueron sencillos. En aquel momento, quien era presidente del FC Barcelona, rescató la Copa Eva Duarte. No obstante, la coincidencia con los campeones y las fechas para disputarse este partido, la dejaron muchos años 'en blanco'.

Formatos y aparición de nuevos equipos

Inicialmente, se jugaba a partido único en una sede neutral. La coincidencia del equipo campeón de la Liga y la Copa del Rey (años 1984 y 1989), y el problema para encajar fechas (sucedió en 1986 y 1987), provocó una urgente modificación. Es ahí cuando la Federación Española decide, en 1994, adelantar la disputa de la Supercopa de España en el calendario, concretamente antes de iniciar la competición doméstica.

Además, también se acordó, en 1996, que en caso de que hubiese doblete nacional, el otro participante en la final de la Supercopa de España saliese del subcampeón de la Copa del Rey. En ese momento, ya se disputaba el título a doble partido.

No volvió a jugarse a partido único hasta el 2018, donde el FC Barcelona se impuso al Sevilla (2-1) en Tánger. Ese momento sería un punto de inflexión, ya que la competición dejaría de jugarse en el país. Anteriormente, se intentó hacer en China (2012), pero varios clubes se negaron ante esta idea.

Sin embargo, a partir de la temporada 2019-20 (hasta la fecha), Luis Rubiales firmó un contrato millonario con Arabia Saudí para llevarla a este lugar con el novedoso formato de una 'Final Four', donde habría dos semifinales en las que se enfrentarían el campeón de la Liga y el subcampeón de la Copa del Rey y, en la otra, el campeón del título copero y el subcampeón liguero.

Un formato que se llevará a cabo hasta el año 2029, ya que en junio de 2021 se anunció la extensión del acuerdo para que se juegue allí.